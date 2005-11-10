Un gol per tempo, prima Ramon e poi Da Cunha a disinnescare la trappola tesa dal Cagliari di Pisacane: il Como trova una vittoria di sostanza, sano cinismo e volontà assoluta di ritrovare la vittoria e i tre punti con il 2-0 al Sinigaglia. Alle spalle la brutta sconfitta con l'Inter, il quarto posto - almeno per il momento - è realtà, in attesa del Milan.

LE PAGELLE DEL COMO (a cura di Yvonne Alessandro)

Butez 6 - Copre più specchio di porta possibile nel duello diretto con Daniel Maldini, anche per questo il figlio d’arte non inquadra la porta.

Couto 7,5 - Tara con goniometro il traversone per l’incornata di Ramon, soffice come una nuvola il servizio al bacio per Da Cunha. Terzo e quarto assist stagionale per lui. Per non farsi mancare niente bene le spalle a Ramon sulle imbucate in profondità per Mendy.

Ramon 8 - Con quale veemenza e tempismo chiude su Mendy? Si immola come se non ci fosse un domani anche sul bolide di Romano. En plein con il quarto gol complessivo, il terzo in Serie A. Questo difensore è da livelli sorprendenti, oltre il campionato italiano. Le sirene della Premier non sono casuali.

Kempf 6,5 - Un mix tra un cane da guardia e un totem difensivo. Non svetta nei duelli stavolta, ma per intelligenza nel saper leggere preventive e situazioni prima dei marcatori.

Kaiki 6 - Inizio propositivo, protesta troppo con l’arbitro e lascia un varco succulento per Grandu. Deve mangiare ancora un po’ di tattica italiana, ma si rifà nella ripresa.

Milla 6 - Seguito come un’ombra da Adopo, non ha il solito spazio e la libertà di filtrare le giocate: più "sporco" del solito nel dialogare. Dal 58' Perrone 6,5 - Sale in cattedra e prende per mano la squadra nel momento più positivo.

Ricci 6,5 - Quanto è cresciuto ultimamente? Serve coi tempi giusti la corsa alle spalle di Couto, oltre il 90% di precisione nei passaggi. Manca ancora qualcosa per i livelli di Torino, ma ci sta lavorando. Dal 73’ Lahdo 6,5 - Che ingresso, con personalità. Seconda presenza stagionale per lo svedese di appena 19 anni. Non ha il gol del sangue, ma costringe Caprile ad accartocciarsi per spazzare via un tiro velenoso da fuori.

Da Cunha 7,5 - Regista, ala destra, oggi invece trequartista. Chiedetegli quello che volete, la fiducia che ha il capitano del Como ultimamente è smisurata. Gli riesce tutto praticamente, anche il gol di testa su inserimento. Il terzo centro complessivo, per alzare l’asticella anche in questo fondamentale. Dal 74’ Smolcic s.v.

Liberali 5,5 - Non spicca particolarmente nel primo tempo per invenzioni o colpi di genio, ma vince più della metà dei duelli a terra. Dal 57’ Nico Paz 6,5 - Pregevole in ripiegamento e nello sporcare traiettorie avversarie. Un po' di riposo gli fa bene dopo le traversate oceaniche con l'Argentina.

Baturina 6 - Avvio con la grinta giusta nei duelli con Zé Pedro, poi appare e scompare sull’esterno e a ridosso dell’area e non è un buon segno. A frequenze alterne, potrebbe fare molto meglio. Dall’87’ Valle s.v.

Douvikas 6 - Kofler gli toglie il fiato, fatica a muoversi liberamente ma quando lo fa, inquadra la porta e impegna Caprile. Partita di sofferenza e lotta estrema, pile scariche tra straordinari al Como e impegni con la Grecia. La traversa interna nel finale è da brividi, ma il gol non arriva.

Allenatore: Fabregas 7,5 - Il cinismo batte la bellezza stavolta. Un formato differente di Como rispetto al solito, per bravura del Cagliari: 4 tiri in porta, 2 gol. Vittoria, tre punti e quarto posto ritrovato al primo colpo dopo la seccatura con l’Inter.

LE PAGELLE DEL CAGLIARI (a cura di Marco Pieracci)

Caprile 6,5 - Pomeriggio sul lago relativamente tranquillo, fa da spettatore avendo poco margine per rendersi utile: ne prende un paio quasi senza accorgersene. Nega due volte il 3-0 a Lahdo.

Ze Pedro 5 - Diligente vista la presenza da quelle parti di Baturina, però le minacce arrivano soprattutto da dietro: in colpevole ritardo nella diagonale difensiva sul raddoppio di Da Cunha.

Deiola 5,5 - Infonde tranquillità al reparto arretrato, lo mette al riparo dai pericoli per lunghi tratti della partita. Responsabile insieme agli altri del reparto per le due reti prese in fotocopia.

Dal 79' Massolin sv

Kofler 5 - In marcatura rende dura la vita a Douvikas impedendogli di colpire, ma gli episodi lo inchiodano: non legge a dovere l’inserimento del bomber nascosto di Fabregas.

Obert 5,5 - Presidia la zona sinistra andando raramente in difficoltà con Liberali, ma Couto si ritrova davanti un'autostrada a tre corsie ogni volta che decide di sganciarsi in avanti.

Adopo 6 - Il principale nemico del palleggio comasco, cerca di limitarlo e in parte ci riesce: intercetta diversi palloni, poi va ko e la squadra ne risente perdendo un bel po' di equilibrio.

Dal 51' Rodriguez 5,5 - Risparmiato inizialmente da Piscane per le scorie del jet lag, entra nel momento esatto in cui la gara volge al brutto.

Romano 6 - Bodyguard per impedire ingressi indesiderati in area, ma nello stesso tempo metronomo di larghe vedute: gioca con la maturità del veterano, non la butta mai via.

Grandu 6,5 - La seconda di fila da titolare lo vede fare progressi, in posizione più avanzata è una piacevole conferma. Interpreta il ruolo con personalità, cala alla distanza ma ci sta.

Dal 65' Trepy 5,5 - Bussa timidamente alla porta di Butez, non spacca la partita.

Fazzini 6 - Tanto sacrificio in copertura ma rincorrere gli avversari non è quello che sa fare meglio, come certificato dal primo gol. Cerca di rifarsi in avanti, bella la traccia non sfruttata da Maldini.

Maldini 6 - Lascia tutti sul posto e fa venire subito un brivido ai tifosi lariani, quando si accende fa vedere di che pasta è fatto: altruista al punto giusto, spedisce a lato da ottima posizione.

Dal 79' Fadera sv

Mendy 5,5 - Vive sul filo del fuorigioco, si diverte a stressare la linea magistralmente diretta da Ramon: potrebbe punirlo ma si attarda nel tap-in favorendo il recupero dello spagnolo.

Dal 46’ Nzola 5,5 - Impatto modesto, non alza il tasso di pericolosità.

Allenatore: Pisacane 6 - Risultato bugiardo all’intervallo, chiuso in svantaggio nonostante il maggior numero di occasioni create. I rimpianti finiscono lì, nella ripresa il Como legittima il successo facendo valere la propria superiorità.