Lazio-Lecce 3-0: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza (33' st Pellegrini); Frattesi, Belahyane (38' st Rovella), Taylor; Isaksen (33' st Cancellieri), Pinamonti (43' st Guðmundsson), Noslin (38' st Dele-Bashiru). A disposizione: Motta, Renzetti, Provstgaard, Przyborek, Lazzari, Cataldi, R. Bordon, Serra, Farcomeni, F. Bordon. All.: Gattuso
Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba (15' st Ngom), Coulibaly (40' st Fofana), Maleh (29' st Monteiro); N'Dri (43' st Stulic), Geubbels (15' st Paco Esteban), Fatah. A disposizione: Bleve, Borbei, Dembelé, Ndaba, Gaspar, Berisha, Gandelman, Jean, Gorter, Scott. All. Di Francesco.
Arbitro: Marcenaro
Marcatori: 25', 23' st Noslin (Laz), 44' st Frattesi (Laz)
Ammoniti: Siebert (Lec), Danilo Veiga (Lec), Pellegrini (Laz)