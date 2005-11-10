La Lazio vince ancora, decimo successo in dodice gare di Serie A e primo posto solitario in classifica. 3-0 contro il Lecce con il solito Noslin autore di una doppietta prima della perla finale di Frattesi.

LE PAGELLE DELLA LAZIO (a cura di Daniel Uccellieri)

Mandas 6,5 - Una prima frazione di gioco quasi da spettatore, poi nel finale del primo tempo chiude la porta con un doppio intervento prodigioso

Floriani Mussolini 6,5 - Nel primo tempo gestisce le energie, nella ripresa è una furia sulla fascia in entrambe le fasi. Manda un altro messaggio a Mancini

Doekhi 6,5 - Prestazione solida in difesa, lancia un messaggio a Gattuso per le prossime sfide.

Leite 6,5 - Difende bene e si lascia andare anche in qualche sortita offensiva che avrebbe meritato maggior fortuna

Pedraza 6 - Tanta corsa sulla fascia, ma anche tanta imprecisione soprattutto nell'ultimo passaggio. Dal 78' Pellegrini S.V

Frattesi 7 - Perla finale per coronare una prestazione maiuscola. Un pallonetto dal limite da applausi a confermare l'ottimo momento di forma del centrocampista azzurro, probabilmente il miglior acquisto estivo di tutta la Serie A.

Belahyane 6,5 - Non ruba la scena, ma è una presenza fondamentale in mezzo al campo. Dall'83' Rovella S.V

Taylor 7 - La prestazione è come al solito ottima. Ha visione di gioco che in pochi possono vantare in questa Serie A. Un esempio? Il clamoroso assist di tacco in area per il gol del 2-0 di Noslin

Isaksen 6,5 - È probabilmente il giocatore che è migliorato di più sotto la guida di Gattuso. Assist perfetto per il gol di Noslin e tante sgroppate sulla fascia. Dall'78' Cancellieri 6 - Entra con la voglia giusta, suo l'assist per lo splendido gol di Frattesi

Pinamonti 6 - Tanta lotta spalle alla porta, è poco incisivo nell'area avversaria. Dall'88' Pinamonti S.V

Noslin 7,5 - Segna sempre lui. Alla prima occasione, trova la rete del vantaggio: stacco imperioso di testa, nulla da fare per Falcone. Nella ripresa trova la doppietta, facendosi trovare al posto giusto al momento giusto. Se continua a giocare e a segnare con questa facilità, è lecito sognare per i tifosi della Lazio. Dall'83' Dele-Bashiru S.V

Allenatore: Gattuso 7 - La Lazio continua a volare e conquista la decima vittoria nelle prime dodici partite di Serie A. Regge l'urto del Lecce, la squadra cresce col passare dei minuti. Bravissimo a non cambiare quando non c'è bisogno di farlo, poi a risultato acquisito manda in campo chi ha bisogno di ritrovare minutaggio.

LE PAGELLE DEL LECCE (a cura di Paolo Lora Lamia)

Falcone 6 - Poco da rimproverarsi sui gol, per il resto non è chiamato agli straordinari e nella ripresa nega una prima volta il 3-0 a Frattesi (autore poi del pallonetto finale).

Veiga 5,5 - Ha uno dei compiti più duri, ovvero contrapporsi a un Noslin in giornata di grazia. Ci riesce in avvio, poi soffre sempre di più alla distanza.

Siebert 5 - Sulla sua partita pesa l'episodio dell'1-0, visto che perde nettamente il duello aereo con Noslin che poi si esibisce nell'incornata vincente.

Tiago Gabriel 6 - Certamente il migliore della difesa e in generale uno dei pochi che si salvano. Con puntuali chiusure, evita potenziali guai a Falcone finshé può.

Gallo 5 - Dopo un buon primo tempo, esce con le ossa rotta dalla seconda frazione di gioco visto che la Lazio sfonda praticamente sempre dalla sua parte.

Coulibaly 5 - Fatica e non poco a contenere l'irruenza laziale nella zona nevralgica del campo. Non migliora con il passare dei minuti.

Dall'86' Fofana sv.

Kaba 5,5 - L'inizio è promettente, con subito una verticalizzazione per N'Dri. Per il resto, più ombre che luci ma non è tra i peggiori.

Dal 60' Ngom 5,5 - Con il suo ingresso in campo, la mediana giallorossa non acquista troppa sostanza.

Maleh 5 - Non accompagna a dovere l'azione, lasciando a desiderare anche quando è chiamato a difendere. E' lui infatti a concedere il cross di Isaksen che porta al gol.

Dal 74' Monteiro 5,5 - Pochi palloni toccati e in una situazione critica. Non ha modo di incidere.

N'Dri 6 - Certamente il più vivace dei suoi negli ultimi metri. Mette in mezzo qualche pallone invitante e si rende anche pericoloso. Meglio nella prima frazione di gioco.

Dall'86' Stulic sv.

Geubbels 5 - Tra i più negativi nell'undici salentino. Quando ha una chance nel primo tempo, su corta respinta di Mandas, la spreca malamente.

Dal 60' Esteban 5,5 - Dovrebbe dare maggiore brio all'attacco, ma non riesce nel suo intento.

Fatah 5 - Anonimo sul fronte sinistro dell'attacco. Si accende raramente e, quando accade, gli manca sempre la giocata decisiva.

Allenatore: Di Francesco 5 - Il primo tempo è accettabile nonostante lo svantaggio, il secondo è un disastro. Squadra svuotata, urge una svolta.