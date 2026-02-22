"Cuore e muro Lecce fino al 75', poi l'Inter cala gli assi" titola il Nuovo Quotidiano di Puglia

Dopo due successi consecutivi, torna a perdere il Lecce di Di Francesco, che al Via del Mare è autore di una prova di grande carattere contro l’Inter ma è costretto ad alzare bandiera negli ultimi quindici minuti punita da due corner da Mkhitaryan e Akanji.

Nel primo tempo la squadra di Chivu ci prova più volte a sfondare con i tentativi di Luis Henrique, Pio Esposito e Frattesi, ma i vari tentativi vengono respinti dal solito Falcone e dai difensori Siebert e Tiago Gabriel. Nella ripresa gli ospiti la risolvano mettendo mano alla panchina: Mkhitaryan che apre le marcature al 75’ calciando di prima intenzione un cross vagante, sei minuti più tardi Akanji svetta più in alto di tutti e ribadisce in rete il corner di Dimarco.

Questa l’analisi sul ko di Di Francesco: “Potevamo fare meglio in avanti ma abbiamo affrontato una squadra veramente forte, che ci ha concesso poco. A volte siamo stati un po' frenetici nella manovra offensiva, la squadra ha retto per 75', peccato per i calci piazzati. Dimarco è un cecchino nel mettere questi palloni. Peccato, un po' troppa Inter per noi, ma devo dire che la squadra ha messo in campo tutto quello che aveva".