Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

"Cuore e muro Lecce fino al 75', poi l'Inter cala gli assi" titola il Nuovo Quotidiano di Puglia

"Cuore e muro Lecce fino al 75', poi l'Inter cala gli assi" titola il Nuovo Quotidiano di PugliaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 08:18Rassegna stampa
Niccolò Righi

Dopo due successi consecutivi, torna a perdere il Lecce di Di Francesco, che al Via del Mare è autore di una prova di grande carattere contro l’Inter ma è costretto ad alzare bandiera negli ultimi quindici minuti punita da due corner da Mkhitaryan e Akanji.

Nel primo tempo la squadra di Chivu ci prova più volte a sfondare con i tentativi di Luis Henrique, Pio Esposito e Frattesi, ma i vari tentativi vengono respinti dal solito Falcone e dai difensori Siebert e Tiago Gabriel. Nella ripresa gli ospiti la risolvano mettendo mano alla panchina: Mkhitaryan che apre le marcature al 75’ calciando di prima intenzione un cross vagante, sei minuti più tardi Akanji svetta più in alto di tutti e ribadisce in rete il corner di Dimarco.

Questa l’analisi sul ko di Di Francesco: “Potevamo fare meglio in avanti ma abbiamo affrontato una squadra veramente forte, che ci ha concesso poco. A volte siamo stati un po' frenetici nella manovra offensiva, la squadra ha retto per 75', peccato per i calci piazzati. Dimarco è un cecchino nel mettere questi palloni. Peccato, un po' troppa Inter per noi, ma devo dire che la squadra ha messo in campo tutto quello che aveva".

Articoli correlati
Lecce, Di Francesco rammaricato: "Avevamo creduto al risultato positivo con l'Inter"... Lecce, Di Francesco rammaricato: "Avevamo creduto al risultato positivo con l'Inter"
Lecce, Di Francesco: "Potevamo fare meglio, ma l'Inter è veramente forte" Lecce, Di Francesco: "Potevamo fare meglio, ma l'Inter è veramente forte"
Lecce, Di Francesco: "Alla lunga è venuta fuori l'Inter, dobbiamo migliorare in avanti"... Lecce, Di Francesco: "Alla lunga è venuta fuori l'Inter, dobbiamo migliorare in avanti"
Altre notizie Rassegna stampa
La Lazio a Cagliari non va oltre il pari, Il Tempo: "Finisce con un triste 0-0" La Lazio a Cagliari non va oltre il pari, Il Tempo: "Finisce con un triste 0-0"
La Juve crolla e fa un assist. Cronache di Napoli: "A Bergamo per blindare la Champions"... La Juve crolla e fa un assist. Cronache di Napoli: "A Bergamo per blindare la Champions"
Roma chiamata a battere la Cremo, Il Romanista in prima pagina: "A tutti i costi"... Roma chiamata a battere la Cremo, Il Romanista in prima pagina: "A tutti i costi"
Cagliari, un pareggio di carattere contro la Lazio. L'Unione Sarda titola: "È un... Cagliari, un pareggio di carattere contro la Lazio. L'Unione Sarda titola: "È un buon punto"
C'è Atalanta-Napoli, L'Eco di Bergamo apre stamattina: "Occasione ghiotta" C'è Atalanta-Napoli, L'Eco di Bergamo apre stamattina: "Occasione ghiotta"
Il Como torna a vincere a Torino dal 1951. La Provincia: "Lezione di calcio alla... Il Como torna a vincere a Torino dal 1951. La Provincia: "Lezione di calcio alla Juventus"
Torna la A, La Repubblica apre: "La Juve affonda in casa. Inter, fuga scudetto" Torna la A, La Repubblica apre: "La Juve affonda in casa. Inter, fuga scudetto"
"L'Inter allunga, Juve ko con il Como", scrive il Corriere della Sera in taglio alto... "L'Inter allunga, Juve ko con il Como", scrive il Corriere della Sera in taglio alto
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
2 Ma il Napoli c'è ancora per lo Scudetto? Maldonado: "La Lazio rimontò 9 punti alla Juve"
3 Condò: "Lazio in stagione di transizione, Sarri sta facendo scrutini sui calciatori"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 febbraio
5 Pareggio senza gol a Cagliari: la Lazio ora è nona, per Sarri è "una stagione storta"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle prossime gare del 26° turno
Immagine top news n.1 L'Inter scappa: 2-0 al Lecce, Milan lontanissimo. E Chivu: "Tutto aperto in Champions col Bodo"
Immagine top news n.2 Vojvoda e Caqueret stendono la Juve. 0-2 Como allo Stadium: le analisi di Spalletti e Fabregas
Immagine top news n.3 Lazio, Sarri: "Stasera ero nervoso, stagione maledetta per motivi che non sto qui a dire"
Immagine top news n.4 Lazio, esami immediati per Rovella: si teme la frattura della clavicola, le ultime
Immagine top news n.5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.6 Rovella si è fermato un'altra volta: quante partite ha saltato da quando gioca nella Lazio
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica: la Lazio supera il Bologna ed è nona, Cagliari a +8 sulla Fiorentina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.2 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Juve, guai a sparare addosso a Spalletti. E su Yildiz dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, la salvezza sempre più vicina. Contro il Parma tante assenze
Immagine news Serie A n.2 Il Torino e Baroni si giocano tutto, a Genova è vietato sbagliare. Ma tornano i tifosi
Immagine news Serie A n.3 Roma, che occasione contro la Cremonese. Gasp: “Voglio la Champions”
Immagine news Serie A n.4 Allegri ci aveva sperato, ma di fatto oggi è decisiva. Formazione con tanti cambi
Immagine news Serie A n.5 Atalanta-Napoli, 16 anni fa l'ultima gara di Antonio Conte sulla panchina bergamasca
Immagine news Serie A n.6 Inter di ferro: Lecce battuto 0-2 con Mkhitaryan e Akanji, Chivu da record
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Reggiana-Avellino: l'Avellino si affida a Ballardini per scacciare l'incubo retrocessione
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Juve Stabia-Modena: al Menti è scontro diretto per il sesto posto
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco: ”mi porto a casa tre punti fondamentali a questo punto del campionato”
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Ceccaroni: "Strada giusta, ma dobbiamo continuare così. Il Südtirol? Squadra tosta"
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Calabro: “ provo un sentimento di rabbia per il risultato”
Immagine news Serie B n.6 Carrarese-Monza 0-1, le pagelle: la decide Hernani su punizione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Aronica: "Vittoria di carattere. Il rigore sbagliato non ci ha spezzati"
Immagine news Serie C n.2 Pergolettese, Tacchinardi: "Prestazione di livello, ma dovevamo essere più incisivi"
Immagine news Serie C n.3 Catania, Toscano: "Pensiamo solo al Giugliano. Per vincere serve qualcosa di straordinario"
Immagine news Serie C n.4 Pro Patria, Bolzoni: "Union Brescia squadra costruita per vincere. Per noi la salvezza vale una vita"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 28ª giornata: vittorie per Renate, Casertana e Cittadella. La classifica aggiornata dei tre gironi
Immagine news Serie C n.6 Atalanta, Samaden: "Siamo un modello virtuoso, Palestra e Bernasconi casi emblematici"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Musica per le azzurre a Reggio Calabria e Vicenza, con Baby K e Sarah Toscano
Immagine news Calcio femminile n.2 Che musica per l'Italdonne! Per i match con Svezia e Danimarca, esibizioni di Baby K e Toscano
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: si chiude sul 2-2 il big match Lazio-Milan. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: Sassuolo ko col Como Women, il Napoli pareggia. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Janogy: "Pinones Arce ci fa crescere umanamente. Trasmette serenità"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio-Milan al sabato e Inter-Roma la domenica. Il programma della Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV