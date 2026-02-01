Ufficiale
Lecce, dopo Pierret saluta anche Kouassi: si trasferisce in prestito allo Stade Lavallois
L’U.S. Lecce comunica sui propri canali ufficiali di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christ-Owen Kouassi allo Stade Lavallois M.F.C.. Il difensore classe 2003 in questa stagione ha collezionato appena 285 minuti coi salentini, distribuiti in 5 presenze.
Nella giornata di ieri sempre il Lecce aveva invece ufficializzato così la cessione del centrocampista Balthazar Pierret: "L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto a titolo definitivo, riservandosi la metà del valore di una futura vendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Balthazar Pierret alla Red Star F.C. 1897".
