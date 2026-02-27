Como-Lecce, le probabili formazioni: attacco obbligato per Fabregas, Gandelman stringe i denti

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Lecce (Sabato 28 febbraio, ore 15.00, arbitra Fourneau, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Como

Si torna al Sinigaglia per il Lecce, con scelte obbligate per Fabregas, quantomeno in avanti. Butez tra i pali, Van der Brempt un pizzico in vantaggio su Smolcic, mentre la coppia di centrali dovrebbe essere la stessa di Torino, Ramon-Kempf, Valle chiude la difesa. Perrone in regia e Da Cunha a supporto, mentre Baturina e Addai sono infortunati. Quindi Nico Paz sulla trequarti, ruoteranno attorno Vojvoda ed Jesus Rodriguez. Douvikas guida l’attacco. (da Como, Yvonne Alessandro)

Come arriva il Lecce

Archiviata la sconfitta casalinga con l’Inter, il Lecce riparte dalla trasferta sul campo del Como. Eusebio Di Francesco non potrà contare su Gaspar, che contro l’Inter ha sofferto lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e la lesione parziale del legamento crociato posteriore. Ancora assenti Berisha e Camarda, mentre stringe i denti Gandelman, che in settimana ha sofferto per una tendinopatia al ginocchio destro. Nel 4-2-3-1, ci sarà Falcone in porta con la difesa composta da Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Gallo. Davanti alla retroguardia ci saranno Ramadani e Coulibaly, con Gandelman sulla trequarti. Se l’israeliano non dovesse recuperare, spazio per uno fra Fofana e Ngom, con Coulibaly in posizione avanzata. In avanti, Sottil davanti a Banda nel ballottaggio sulla sinistra, Pierotti confermato a destra così come Cheddira al centro del tridente. (da Lecce, Pierpaolo Verri)