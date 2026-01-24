Lecce, Pierotti: "Questo pareggio ci lascia qualcosa. Felice per come ha giocato Ramadani"

Santiago Pierotti, attaccante del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine del pareggio casalingo contro la Lazio: "Questo pareggio ci lascia qualcosa, potevamo fare di meglio negli ultimi quindi metri, ha detto tutto Ramadani e sono felice per come ha giocato".