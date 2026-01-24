Lecce, Ramadani: "Con questo atteggiamento e spirito ce la faremo"

Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine del pareggio casalingo contro la Lazio: "Questo pareggio mi lascia tanto. Noi abbiamo fatto tanto bene, con grande spirito di gara e senza concedere niente a loro. Dispiace anche per il pubblico. Abbiamo creato tanto, l'avevamo preparata bene in allenamento. C'è atteggiamento e spirito e con questo ce la faremo".