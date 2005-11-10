Un altro pesante ko per il Lecce, che cade per 3-0 in trasferta all'Olimpico contro la Lazio.

Prestazione opaca

Al rientro dalla sosta, la squadra giallorossa ha faticato troppo in casa dei padroni di casa. Dopo una buona prima parte di gara, la formazione allenata da Eusebio Di Francesco ha perso smalto, finendo per incassare un passivo ampio. Dati alla mano, il numero di sconfitte in campionato inizia a essere piuttosto preoccupante per i salentini, che hanno perso otto delle dodici partite disputate finora. Statisticamente non una buona media in chiave salvezza.

Problemi da risolvere

Sono diversi i problemi da risolvere, a partire dalla ricerca dell'equilibrio nelle due fasi. Manca il filtro in mezzo al campo e il Lecce finisce per subire troppo, con una fase offensiva che si sta rivelando ancora piuttosto farraginosa. Dopo dodici giornate mancano ancora i gol dei centravanti e i giallorossi fanno fatica a far male su azione manovrata. Non è un caso che i pericoli principali arrivino principalmente dagli sviluppi di calci piazzati.

Il calendario

I prossimi impegni non aiutano, perché il Lecce deve trovare una soluzione ai suoi problemi e all'orizzonte ha delle partite dall'elevato coefficiente di difficoltà. Da qui alla fine del 2026, i salentini giocheranno tre partite al "Via del Mare", nell'ordine contro Atalanta, Sassuolo e Inter, mentre nel primo weekend di dicembre affronteranno il Napoli in trasferta, per poi aprire il 2027 sul campo del Como. Un'inversione di tendenza è necessaria per non essere risucchiati in basso in classifica.