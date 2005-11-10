Torna la Serie A dopo la pausa per le Nazionali: ci si aspettano cambiamenti, ma arrivano per lo più conferme. In primis dalla capolista Lazio, che vince e mantiene il primo posto solitario. Successo anche per i cugini della Roma, momentaneamente secondi in classifica in attesa del risultato dell'Inter contro l'Atalanta. Giornata positiva anche per il Como, che riscatta la caduta contro i nerazzurri di Chivu avvenuta subito prima della sosta.

Se per le tre squadre appena citate le prime posizioni sono ormai una sorta di giardino di casa, lo stesso non si può dire per il Napoli visto il suo complicato inizio di stagione. La vittoria del Maradona, però, consente ai partenopei di intravedere la zona europea. Restano a metà classifica Cagliari e Torino, battute rispettivamente dal Como e dagli azzurri di Allegri. Nella parte bassa della graduatoria, pesanti le sconfitte per Lecce (3-0 a Roma contro la Lazio) e Parma (battuto 1-5 in casa dalla Roma). Eventuali risultati positivi delle concorrenti possono rendere vicinissima la zona retrocessione per salentini e ducali.

Di seguito la classifica aggiornata.

La classifica

1. Lazio – 32 punti (12 partite giocate)

2. Roma – 30 punti (12)

3. Inter – 28 punti (11)

4. Como – 26 punti (12)

5. Milan – 24 punti (11)

6. Frosinone – 20 punti (11)

7. Napoli – 18 punti (12)

8. Juventus – 18 punti (11)

9. Bologna – 17 punti (11)

10. Cagliari – 16 punti (12)

11. Torino – 14 punti (12)

12. Atalanta – 14 punti (11)

13. Genoa – 13 punti (11)

14. Lecce – 10 punti (12)

15. Fiorentina – 9 punti (11)

16. Parma – 8 punti (12)

17. Sassuolo – 8 punti (11)

18. Monza – 7 punti (11)

19. Venezia – 6 punti (11)

20. Udinese – 5 punti (11)

Il programma della 12ª giornata

Como-Cagliari 2-0

Lazio-Lecce 3-0

Parma-Roma 1-5

Napoli-Torino 1-0

22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus-Venezia DAZN

22/11/2026 Domenica 15.00 Bologna-Udinese DAZN

22/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Genoa DAZN

22/11/2026 Domenica 18.00 Milan-Frosinone DAZN/SKY

22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN

23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza-Fiorentina DAZN/SKY

Le probabili formazioni delle restanti gare

JUVENTUS-VENEZIA - Domenica 22 novembre, ore 12.30 (DAZN)

JUVENTUS (3-4-2-1) Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Cabal; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade. Allenatore: Spalletti.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Lauberbach, Adams. Allenatore: Nicola.

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BOLOGNA-UDINESE - Domenica 22 novembre, ore 15.00 (DAZN)

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Cambiaghi; Orsolini, Bernardeschi; Odgaard. Allenatore: Palladino.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Bayo. Allenatore: Zanetti.

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SASSUOLO-GENOA - Domenica 22 novembre, ore 15.00 (DAZN)

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Sulemana, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Roberto D'Aversa.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traore, Wiafe, Ellertsson; Baldanzi, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi.

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MILAN-FROSINONE - Domenica 22 novembre, ore 18.00 (DAZN, SKY)

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. Allenatore: Amorim.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Terzic; Masini, Calò; Ghedjemis, Schimd, Kvernadze; Birligea. Allenatore: Alvini.

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ATALANTA-INTER - Domenica 22 novembre, ore 20.45 (DAZN)

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kolasinac, Scalvini, Zappacosta; Ederson, Gaetano; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.

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MONZA-FIORENTINA - Lunedì 23 novembre, ore 20.45 (DAZN, SKY)

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Robinson; Varela. Allenatore: Juric.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino. Allenatore: Vanoli.