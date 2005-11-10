Altra vittoria della Lazio, altro gol per Davide Frattesi, che ora è a quota cinque reti in campionato. Al termine del match l'ex Inter ha parlato ai canali ufficiali del club: "Il gol? Ogni tanto in allenamento lo provo. Non avevo ancora fatto un gol e mi sono preso gli insulti del mister. Oggi non dico che ero sorpreso, ma è uscita veramente una bella cosa. Continuerò a provarci durante la settimana e prenderò ancora gli insulti del mister", le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it.

Le parole di Frattesi dopo Lazio-Lecce 3-0

Queste le parole sull'obbiettivo della Lazio: "Vogliamo arrivare a 40 punti, poi chi vivrà vedrà. Era l’obbiettivo che avevamo e continuiamo ad avere. Non abbiamo lo status per poter dire che vogliamo arrivare in Conference, Europa o Champions. Dobbiamo vivere alla settimana e tutto ciò che verrà dopo sarà guadagnato".

Sula mentalità della squadra di Gattuso: "È figlia del pensiero del mister che dice che quando uno ha la testa sotto la sabbia bisogna schiacciarla più forte. Certe partite non sai mai come girano, come quella contro il Milan. Questo è figlio di quel pensiero e dell’atteggiamento del gruppo, che è sano e fatto di ragazzi che quando vanno in campo sono cattivi.”

E ha concluso: "Facciamo una settimana di lavoro molto intensa. Quando gli altri finiscono la benzina noi abbiamo ancora qualcosa nel serbatoio. Facendo una gara a settimana è anche più facile gestire i carichi. Questa è la strada e se non vai forte fai fatica. Questa deve essere la base, poi qualsiasi cosa si può migliorare. L’attitudine al lavoro o ce l’hai o non ce l’hai”.