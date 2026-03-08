Stulic implacabile dal dischetto: raddoppio del Lecce, strada in salita per la Cremonese
Episodio chiave in Lecce-Cremonese, che forse potrebbe indirizzare la partita in modo decisivo. Siamo al 37', quando Pierotti mette a centro area per Stulic che calcia di prima intenzione: Bianchetti, nel tentativo di stoppare il tiro, tocca la palla con il braccio destro. Inevitabile l'assegnazione del rigore: dal dischetto si presenta proprio il numero 9, che firma il 2-0 spiazzando Audero.
