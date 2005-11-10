La notizia dell'interessamento del Milan per Scott McTominay è figlia anche dello stallo nella trattativa tra il Napoli e il centrocampista scozzese per il rinnovo del contratto. L'ex Manchester United che è sbarcato in Italia nell'estate 2024 per 30 milioni di euro e ne guadagna quattro avrebbe probabilmente trovato un accordo per un ingaggio da 6-7 milioni a stagione avesse imbastito una trattativa con De Laurentiis subito dopo la conquista del quarto Scudetto, dopo una stagione da MVP dalla Serie A. Invece in quell'occasione non ci fu nessun contatto e quando nel corso della stagione successiva il suo agente ha 'sparato' una richiesta di dodici milioni a stagione tutto è diventato più complicato. Nei successivi contatti la richiesta s'è abbassata: prima a dieci milioni, poi a 7-8. Tutte cifre che, per il Napoli di oggi, sono considerate troppe esose. Che hanno portato a uno stallo per chiudere un nuovo accordo. Ma quale altro club in Serie A potrebbe garantirgli una cifra del genere?

Tetto ingaggi del Milan più basso

La scorsa estate il suo procuratore ne ha parlato di una Juventus. Al netto di una trattativa col Napoli che non è mai partita, il club bianconero pur aprendo le porte a un accordo con McTominay non s'è spinto oltre i 5 milioni l'anno. E' grossomodo la stessa cifra che garantirebbe la società partenopea al giocatore in caso di nuovo accordo, il tetto massimo di un Milan che oggi a Maignan, Rabiot e Pulisic - i suoi giocatori più pagati - garantisce proprio cinque milioni a stagione. Ad oggi coi suoi 6.5 milioni di euro più bonus il centrocampista di Serie A più pagato è Nicolò Barella, ma l'Inter non ha certo intenzione in futuro di elargire ingaggi così importanti: non vuole farlo per Calhanoglu, Thuram, Dimarco e Bastoni, figurarsi per un nuovo acquisto per cui ci sarebbe anche da pagare il cartellino.

Addio Serie A senza accordo col Napoli?

La partita tra McTominay e il Napoli è oggi ancora aperta, il centrocampista scozzese si trova bene nel club partenopeo e - si dovesse trovare la quadra economica - sarebbe pronto a sposare la causa azzurra ancora per qualche anno. L'impressione però è che in caso di mancato accordo economico il Napoli la prossima estate, a un anno dalla scadenza dell'accordo, prenderebbe in considerazione la sua cessione. E a quel punto sarebbe praticamente certo un suo trasferimento lontano dalla Serie A, in un top club europeo. In primis perché - come spiegato - certe cifre in Italia non sono garantite praticamente a nessuno. E poi perché da sempre De Laurentiis è molto restio a cedere i suoi migliori giocatori a dirette concorrenti per i piani alti della Serie A. Gonzalo Higuain passò alla Juventus per 90 milioni di euro solo perché c'era una clausola risolutoria e infatti da allora ADL alle sue clausole ha aggiunto la postilla 'valida solo per l'estero'. Una postilla determinante per indirizzare in Turchia Victor Osimhen dopo che il nigeriano aveva espressamente richiesto di andar via.