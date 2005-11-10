Alle buone notizie sul fronte societario, con la firma per il nuovo centro sportivo di Qualiano, il Napoli deve far seguire risposte sul campo. Il decimo posto in classifica certifica la delicatezza del momento e anche quanto accaduto nelle ultime ore contribuisce a sottolinearla. La conferenza stampa di Massimiliano Allegri, inizialmente annunciata per le 14.30, è stata annullata nel giro di tre ore per volontà di Aurelio De Laurentiis. Il tecnico livornese, dal canto suo, ha deciso di non mandare la squadra in ritiro alla vigilia della sfida contro il Torino: gli azzurri si ritroveranno direttamente sabato mattina a Pozzuoli.

Favasuli può tornare dal primo minuto

Con Meret destinato a un lungo stop, sarà sicuramente Milinkovic-Savic a difendere la porta del Napoli. In assenza di Di Lorenzo, crescono le possibilità di rivedere Favasuli titolare sulla corsia destra, anche perché il giovane terzino non sarà utilizzabile contro il Manchester City, essendo fuori dalla lista Champions. Rrahmani e Rafa Marin dovrebbero comporre la coppia centrale, mentre sulla sinistra resta aperto il ballottaggio tra Olivera e Spinazzola.

Vergara più vicino a Hojlund?

Difficilmente Allegri rinuncerà a De Bruyne e McTominay, nonostante le fatiche accumulate in Nazionale. La novità potrebbe essere rappresentata da Vergara, schierato in una posizione più avanzata a ridosso di Hojlund. Da valutare invece l'impiego di Neres, anche in funzione del successivo impegno europeo. Allegri aveva promesso a De Laurentiis un Napoli diverso dopo la sosta: tra Torino e Manchester City, adesso, è chiamato a dare seguito alle parole.