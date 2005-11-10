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Chi è Leonard Prescott, il gigante made in USA che piace alla Juve: sfiorò la Champions a 16 anni

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Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:30Serie A
09.10.2026 00:30Serie A
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Classe 2008, alto 196 centimetri e nel giro della Germania Under 17, il giovane portiere ha il contratto col Bayern Monaco in scadenza a giugno.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Alberto Fornasari

Leonard Prescott, segnatevi questo nome. L'obiettivo della Juve per la porta che verrà è uno dei giovani portieri più interessanti del vivaio del Bayern Monaco. Nato a New York e in possesso del doppio passaporto tedesco e statunitense, il classe 2008 è alto 196 centimetri e può contare su una struttura fisica importante, abbinata a qualità che gli hanno permesso di attirare l’attenzione di diversi club europei. Attualmente è fermo ai box a causa di un infortunio al menisco, ma continua a essere considerato un prospetto di grande interesse in chiave futura. Magari, proprio come vice-Vicario dalle parti della Continassa.

Il giovane talento ha il contratto in scadenza

Prescott è arrivato al Bayern Monaco nel luglio 2023, quando il club bavarese lo ha prelevato dall’Union Berlino. Il suo percorso di crescita è proseguito all’interno di uno dei settori giovanili più prestigiosi d’Europa, fino a entrare nel giro della Germania Under 17. Il contratto con il Bayern è attualmente in scadenza a giugno e la sua situazione viene quindi monitorata con particolare attenzione da numerosi top club (Juve e Chelsea in primis), anche alla luce della concorrenza interna e delle prospettive di scarso spazio in prima squadra.

Quello storico record soltanto sfiorato

A testimoniare le aspettative nei suoi confronti c’è anche un episodio avvenuto nella scorsa stagione. A soli sedici anni, Prescott è stato a un passo dal debuttare in Champions League con il Bayern. In occasione della sfida contro l’Atalanta, infatti, Neuer, Ulreich e Klanac erano indisponibili, mentre Jan Urbig era in dubbio per una commozione cerebrale. Quest’ultimo ha però recuperato in extremis, proibendo così a Prescott di diventare il più giovane portiere nella storia della competizione.

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