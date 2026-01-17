Locatelli dopo il ko a Cagliari: "Abbiamo fatto una buona partita, ma se non segni..."
Manuel Locatelli è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita persa contro il Cagliari per 1-0. Ecco le sue parole:
Sulla sconfitta
"Credo che abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista del gioco ma se non fai gol, quando lo subisci è difficile reagire. Ma c'è il giusto atteggiamento, ci aspetta un'altra partita e come ci ha detto il mister dobbiamo mantenere la testa alta".
Sulla frenesia nel cercare il pareggio
"Se prendi gol è normale che vuoi recuperare. La partita la rivedremo per avere maggiore chiarezza sui dettagli ma certamente nella costruzione serve avere più pazienza e maturità. Oggi è andata così ma credo che stiamo avendo delle buone prestazioni".
