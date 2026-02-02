Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lookman all'Atletico è l'ultimo colpo su una nuova inattesa asse di mercato

© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 07:15Serie A
Marco Conterio

Ademola Lookman è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Addio Atalanta per 35 milioni di euro più 5 di bonus, il nigeriano non è però il primo calciatore a spostarsi sull'asse che va dalla Dea ai Colchoneros. Ve li ricordate tutti? Eccoli qui.

Costinha
A sorpresa, eccolo il primo della lista. Già, soltanto a parametro zero e nulla aveva a che vedere con le attuali dirigenze e proprietà. A Bergamo non sarà un giocatore 'memorabile' ma è stato lui nel 2007 ad aprire un percorso poi fatto da molti.

Juan Musso
In ordine di tempo, nei tempi recenti, la prima cessione sull'asse Bergamo-Madrid, sponda Atletico. In prestito oneroso, riscattato nell'ultima estate. Un secondo di grandissima affidabilità dietro all'immenso Jan Oblak.

Matteo Ruggeri
Lascia Bergamo nell'estate del 2025, lui che si era fatto le ossa a Salerno ma che è diventato grande proprio con la maglia della Dea. 17 milioni di euro più bonus per il club dei Pagliuca e dei Percassi, ancora non è un titolarissimo ma piace molto alla piazza.

Giacomo Raspadori
Gennaio 2026, la Dea piazza l'ultimo colpo in ordine cronologico. Jack decide di tornare in Serie A, ai Colchoneros non trovava lo spazio sperato e desiderato. E Bergamo sembra la piazza perfetta, già in gol alla prima da titolare.

