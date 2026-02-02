Roma tra campo e mercato: è arrivato Zaragoza, stasera la sfida all’Udinese

La Roma si prepara a vivere una giornata particolarmente carica di significati, sospesa fra due mondi: da una parte il calciomercato, che catalizza inevitabilmente l’attenzione e sul quale questa sera calerà il sipario; dall’altra il campo, che vedrà gli uomini di Gian Piero Gasperini affrontare l’Udinese in un match fondamentale per consolidare la propria posizione in zona Champions League.

Calciomercato, ecco l’esterno sinistro di piede destro per Gasp: nella notte è arrivato Zaragoza

Partendo dal fronte mercato, la notte non avrà portato consiglio, ma ha portato l’esterno sinistro di piede destro richiesto da tempo da Gasperini. Intorno all’1.20, Bryan Zaragoza è atterrato all’aeroporto di Fiumicino con un volo privato proveniente da Santiago de Compostela, salutando i cronisti presenti con il primo “Forza Roma” davanti alle telecamere. In queste ore, il classe 2001 è atteso al Campus Bio-Medico di Roma per sostenere le consuete visite mediche, prima di raggiungere Trigoria per la firma sul contratto e le foto di rito con la nuova maglia. Per l’ufficialità bisognerà attendere almeno il tardo pomeriggio: Zaragoza arriva dal Bayern Monaco in prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento della qualificazione in Champions League e di una determinata quota di presenze. Un’operazione da circa 15 milioni di euro complessivi, con annesso l’indennizzo da versare al Celta Vigo per l’interruzione anticipata del prestito. Probabilmente lo spagnolo sarà l’ultimo colpo della finestra invernale per la Roma, anche se il calciomercato può sempre regalare sorprese fino all’ultimo.

Gasp è concentrato sul campo: oggi a Udine per confermarsi in zona Champions League

Per Gasperini, però, non è il momento di lasciarsi distrarre da ciò che accade fuori dal campo. Questa sera, al Bluenergy Stadium contro l’Udinese, la Roma è chiamata a rispondere ai successi di Napoli e Juventus e ad allungare sul Como, fermato 0-0 dall’Atalanta. Il tecnico potrà contare sul rientro di Mario Hermoso, tornato tra i convocati dopo il problema muscolare delle scorse settimane: lo spagnolo è in vantaggio su Daniele Ghilardi per completare il terzetto difensivo insieme a Gianluca Mancini ed Evan Ndicka. Se c’è chi torna, c’è anche chi deve alzare bandiera bianca: Paulo Dybala, dopo la panchina ad Atene contro il Panathinaikos, si è fermato a causa di un’infiammazione alla capsula rotulea del ginocchio sinistro. Pronto dunque Lorenzo Pellegrini a prendere il posto sulla trequarti insieme a Soulé, alle spalle di Donyell Malen, che torna a guidare l’attacco giallorosso dopo l’assenza forzata in Europa League.