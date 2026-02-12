Clamoroso al Metropolitano: l'Atletico ne fa 4 al Barcellona in 45', Lookman gol e assist

Clamoroso quello che è successo nel primo tempo del Metropolitano, nella semifinale di Coppa del Re. L'Atletico Madrid infatti sta conducendo il match con uno schiacciante 3-0 ai danni del Barcellona, contro ogni pronostico. Una frittata colossale di Joan Garcia in apertura, su retropassaggio di Eric Garcia, ha lisciato il controllo e la palla è rotolata in fondo alla porta.

Il raddoppio di Griezmann appena 8 minuti dopo ha ulteriormente intaccato l'orgoglio della banda di Flick, con il tris calato dall'ex Atalanta Ademola Lookman. Il nigeriano, servito alla grande da Julián Álvarez, ha aperto il destro rasoterra e messo lo zampino sul match a tinte esclusivamente rossobianche.

Bolgia totale del Metropolitano anche al salvataggio a valanga di Musso su Fermin Lopez nel finale di primo tempo, prima del 4-0 clamoroso con destro imparabile dell'attaccante argentino dell'Atletico su assist di Lookman. In attesa della ripresa, è buio pesto per i blaugrana di Hansi Flick al termine del primo tempo.

Formazioni ufficiali

Atlético Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez.

A disposizione: Almada, Baena, Esquivel, N.Gonzalez, Lenglet, Le Normand, Mendoza, Oblak, Sorloth, Vargas.

Allenatore: Diego Simeone.

Barcellona (4-2-3-1): Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Casadó, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Olmo, Fermín; Ferran Torres.

A disposizione: Araujo, Bardghji, Bernal, Cancelo, Hernandez, Kochen, Lewandowski, Marques, G.Martin, Szczesny, Torrents.

Allenatore: Hansi Flick.