Lotito a un tifoso: "Roma, Milan e Inter sono nella me*da, la Lazio in 22 anni con me mai"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:53Serie A
di Pierpaolo Matrone

Sta circolando un nuovo audio del presidente della Lazio, Claudio Lotito, protagonista di una lunga telefonata con un sostenitore biancoceleste. Il tifoso, nella chiamata in questione, si è detto stanco dell’attuale situazione biancoceleste. Il patron ha risposto senza giri di parole: “E allora che vuoi fare, sei un esperto? Se sei un tifoso fai il tifoso. Sto lavorando - le parole di Lotito riportate da Lalaziosiamonoi.it - e mi chiami per dirmi che vi siete stufati. Hai i soldi? Se non li hai e il presidente sono io segui quello che faccio io, perché fino ad adesso siamo la società più forte dal punto di vista economico che c’è sul mercato”.

Alla domanda se volesse bene alla Lazio e ai suoi tifosi, Lotito ha rincarato: “Certe volte no perché siete scemi: se foste intelligenti ragionereste col vostro cervello, e invece non lo fate… Tutte queste chiamate che mi fate sono registrate. Il tifoso è autorizzato ad andare allo stadio, sempre che io voglia. Ma se mi si fate stalking io poi vi emetto il daspo”.

Il numero uno biancoceleste ha poi affrontato il tema del blocco del mercato: “Sono ventidue anni che faccio il presidente e la Lazio non ha problemi… Ho pagato 50 milioni di stipendi ai giocatori. Se proprio volete, mettetevi le mani in tasca, tirate fuori i soldi e compratevi la società”.

Infine Lotito ha ricordato le gestioni passate: “Lo sai qual è stato il mio errore? Ho sbagliato perché dovevo fare un aumento di capitale e togliermi di mezzo tutti quanti. Come ha fatto Cragnotti, che poi vi ha portato via 150 milioni… La Roma, il Milan e l’Inter stanno in mezzo alla me*da. La Lazio non ha vinto lo Scudetto, ma ringraziando Dio non sta in mezzo alla me*da”.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
