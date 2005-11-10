Torino-Como, i convocati di Abate: quattro assenti, un recupero a centrocampo
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Dimitri Conti
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Oggi alle 17:00Serie A
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27.10.2026 17:00Serie A
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Il Torino ospita il Como questa sera alle ore 20:45 per la partita che vale per la 9^ giornata di Serie A, il primo dei due turni infrasettimanali di questo campionato.
Il tecnico granata Ignazio Abate ha diramato la lista dei calciatori convocati per la partita, che sono 24. Da registrare il ritorno di Ilkhan a centrocampo, sono quattro gli assenti, tutti infortunati: Israel, Rodriguez, Fortini e Mandragora.
Di seguito la lista dei convocati di Abate per Torino-Como.
Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.
Difensori: Belghali, Biraghi, Coco, Comert, Comuzzo, Ismajli, Patterson.
Centrocampisti: Bragança, Cacciamani, Casadei, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Oristanio.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Pellegri, Simeone, Vlasic, Zapata.
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