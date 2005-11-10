Un Maldini come questo non si era mai visto. Col Cagliari torna sul campo dove si è lanciato

Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra Monza e Cagliari, in programma alle 18:30 all’U-Power Stadium e valida per la settima giornata di Serie A. I due allenatori hanno ufficializzato le rispettive formazioni: sulla panchina rossoblù, al posto dello squalificato Pisacane, ci sarà Murelli, che ha scelto ovviamente di affidarsi dal primo minuto a Daniel Maldini. Per il trequartista si tratta di una sfida speciale: la prima da titolare contro il Monza, la squadra che gli ha permesso di mettersi in luce nel massimo campionato.

A Monza sono sbocciati i primi lampi di Maldini

Dopo le prime esperienze in Serie A con Spezia ed Empoli, senza riuscire a lasciare un segno particolare, fu proprio l’approdo al Monza nella stagione 2023/24 a rappresentare una svolta per Daniel Maldini. All’U-Power Stadium il giovane talento ha trovato spazio, fiducia e continuità, iniziando a mostrare le qualità che gli avrebbero permesso di affermarsi nel massimo campionato. La prima avventura in Brianza si era chiusa con un bottino di quattro reti in 11 presenze, seguito nella stagione successiva da altri tre gol in 20 partite.

Maldini a caccia del record personale

Questa volta Maldini si presenta all’appuntamento da giocatore più maturo, forte di un momento di forma particolarmente brillante. Le quattro reti consecutive messe a segno gli hanno già permesso di eguagliare il proprio record di gol in una singola stagione di Serie A. Ora, contro il suo passato, ha l’occasione di spingersi oltre e scrivere un nuovo capitolo della propria crescita e un’altra rete consentirebbe al trequartista di stabilire il suo nuovo primato personale, oltre a dare al Cagliari un’ulteriore spinta per continuare a veleggiare nelle zone di alta classifica. Per Maldini, insomma, quella contro il Monza non è una partita come le altre: è l’occasione per confermare il momento d’oro e dimostrare quanto sia cresciuto proprio sul campo che lo ha lanciato.