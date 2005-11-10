Italia U20, arrivano Portogallo e Svizzera: i convocati di Nunziata
Alessio Calfapietra
Nuovo impegno per la Nazionale Under 20 di Carmine Nunziata. Nell'ambito della U20 Elite League, gli azzurrini affronteranno Portogallo e Svizzera, rispettivamente il 12 novembre (ore 17) allo Stadio "Euganeo" di Padova, ed il 16 novembre (ore 15) allo "Stadio delle Terme" di Monteortone ad Abano Terme (PD). Per entrambe le gare è prevista la diretta su Vivo Azzurro TV. Raduno fissato domenica prossima nel capoluogo patavino.
In quest'occasione l’Italia avrà modo di superare in classifica gli elvetici, appaiati al quinto posto con tre punti ed una differenza reti di -2.
Di seguito i 24 calciatori scelti da Nunziata: si va dal 2005 Amey ai 2008 Comotto e Reggiani:
Portieri
Lapo Siviero (Torino), Tommaso Vannucchi (Arzignano Valchiampo)
Difensori
Wisdom Amey (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Padova), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Federico Nardin (Pescara), Matteo Giuseppe Plaia (Atalanta), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Francesco Verde (Juventus)
Centrocampisti
Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Milan), Alessandro Di Nunzio (Roma), Mathis Mout (Monza), Lorenzo Riccio (Dordrecht), Emanuele Sala (Milan)
Attaccanti
Alessandro Cardinali (Spezia), Filippo Conzato (Torino), Marco Ladisa (Trento), Matteo Lavelli (Inter), Mattia Mosconi (Inter), Diego Pugno (Ajax), Emanuele Rao (Pisa), Asane Sow (Basilea).