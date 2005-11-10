Il Pallone d’Oro a Harry Kane è il trionfo dell'anti-divo. E nel suo discorso spunta anche Conte

Non servono per forza atteggiamenti da superstar per entrare nella storia del calcio. Harry Kane lo ha dimostrato conquistando il Pallone d’Oro 2026, superando la concorrenza di Kylian Mbappé e Lamine Yamal e riportando il massimo riconoscimento individuale in Inghilterra 25 anni dopo Michael Owen. Al Palladium Theatre di Londra, ieri sera, il centravanti del Bayern Monaco ha coronato una stagione straordinaria, impreziosita dai successi in Germania e da 73 gol complessivi, che gli sono valsi anche il Trofeo Gerd Müller. Eppure, più dei numeri e dei trofei, a colpire è il suo modo di vivere il successo: lontano dai riflettori cercati a ogni costo, con la consapevolezza di chi sa quanto lavoro ci sia dietro ogni traguardo.

Il discorso di ringraziamento: c'è anche Conte

Nel suo discorso, Kane ha voluto condividere la vittoria con la famiglia, con la moglie Katie Goodland, conosciuta a scuola, e con i quattro figli. Ma il capitano inglese non ha dimenticato gli allenatori che lo hanno accompagnato nella carriera, dedicando un pensiero anche al nostro Antonio Conte. Il tecnico salentino aveva infatti lavorato con lui al Tottenham tra il 2021 e il 2023, costruendo un rapporto fondato su stima e rispetto reciproci. Sotto la guida dell’allenatore ex Juve, Inter e Napoli, gli Spurs hanno conquistato la qualificazione alla Champions League nel 2022, mentre Kane avrebbe segnato addirittura 30 reti in Premier League nella stagione successiva.

"Lavora sodo in silenzio. Lascia che il successo sia il tuo rumore"

Un legame, quello tra l'Uragano e Conte, che è andato oltre i risultati. Anche dopo la separazione dal Tottenham, i due si sono scambiati attestati di stima pubblici, confermando la solidità del vincolo costruito in neanche due stagioni. Nel momento più importante della sua carriera, Kane ha riconosciuto così il valore di chi lo ha aiutato a crescere, da Conte fino a Vincent Kompany, oggi suo allenatore al Bayern Monaco, al quale ha mandato un abbraccio a distanza visti i gravi problemi di salute degli ultimi giorni. È questa la cifra dell’anti-divo: non dimenticare il percorso quando arriva la gloria. Il suo messaggio, condiviso sui social, riassume perfettamente la filosofia del campione: "Lavora sodo in silenzio. Lascia che il successo sia il tuo rumore".