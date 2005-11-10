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Manchester United, Carrick: "De Ligt? Bellissimo rivederlo, è la serata giusta per lui"

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Matteo Selli
Oggi alle 18:20Calcio estero
autore Matteo Selli
21.10.2026 18:20Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Le parole del tecnico del Manchester United Micheal Carrick a Sky Sport nel prepartita della sfida di Champions League contro il Como:

"De Ligt? È bellissimo rivederlo in campo, mancava da tantissimo tempo. Per lui è la sera giusta, sono sicuro sia pronto. Mount è un giocatore fantastico, ha esperienza e può giocare in moltissime posizione. Tanti giocatori avevano giocato tanto, lui ha lavorato bene ed è la sera giusta anche per lui".

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