Manchester United, Carrick: "De Ligt? Bellissimo rivederlo, è la serata giusta per lui"
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Matteo Selli
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Oggi alle 18:20Calcio estero
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21.10.2026 18:20Calcio estero
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Le parole del tecnico del Manchester United Micheal Carrick a Sky Sport nel prepartita della sfida di Champions League contro il Como:
"De Ligt? È bellissimo rivederlo in campo, mancava da tantissimo tempo. Per lui è la sera giusta, sono sicuro sia pronto. Mount è un giocatore fantastico, ha esperienza e può giocare in moltissime posizione. Tanti giocatori avevano giocato tanto, lui ha lavorato bene ed è la sera giusta anche per lui".
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