Marchisio: "La Juventus non sembrava ambire a passare. Anche Motta deve crescere"

L'ex centrocampista Claudio Marchisio, opinionista per Prime Video della partita di Champions League che ha visto la Juventus eliminata dal PSV, ha così parlato al termine del match: "Il PSV ha meritato il passaggio del turno, aveva qualcosa in più e non parlo di tecnica. Si è visto nel secondo tempo: la Juventus aveva recuperato con Weah ma non ha mai dato l'impressione di ambire al passaggio del turno. E si cresce anche capendo che partita devo fare a seconda dell'avversario. Non si può dare la colpa a un singolo, ci sono giovani che devono crescere. Deve crescere anche l'allenatore...".

Intanto è un disastro italiano, anche guardando al ranking. Ieri sera prima il Milan e poi l'Atalanta, oggi la Juventus. Squadre che, rendendo tutte al di sotto delle aspettative, sono state eliminate dalla Champions League da avversarie decisamente alla portata. Il Milan si è visto estromettere dal Feyenoord. L'Atalanta ha perso la bussola col Club Brugge. La Juventus si è fatta rimontare e cancellare dall'arrembante PSV Eindhoven dopo aver vinto 2-1 la gara d'andata. E così solo l'Inter potrà portare alto il nome dell'Italia in Champions League, per quella che può essere considerato, a livello nazionale, già un mezzo fallimento.

D'accordo, in Europa lo stemma della Serie A può ancora essere portato in alto da Inter, Lazio, Fiorentina e (speriamo) Roma, in attesa del ritorno col Porto. Ma il trend resta comunque preoccupante dopo l'exploit del 2022-2023, con l'Inter in finale, il Milan in semifinale ed il Napoli ai quarti. Sembrava quello il rilancio dopo anni bui per le nostre squadre. Ma già lo scorso anno si era visto un calo. Certificato, in tutto e per tutto, da questa fase iniziale della Champions che si è conclusa con 4 squadre eliminate su 5.