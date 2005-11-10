Pallone d'Oro, Mbappè ancora a secco a quasi 28 anni. Re senza corona, come Leclerc

E se neanche 67 gol in 75 partite con il Real, ma anche 162 in 178 col PSG, un Mondiale da protagonista, un clamoroso successo in Ligue 1 con il Monaco a 18 anni e una Scarpa d'Oro con il Real Madrid bastano, per Kylian Mbappè arrivare al Pallone d'Oro diventa maledettamente difficile. È vero che quest'anno il francese non ha trionfato in nulla, con Real e Francia, ed è comunque arrivato sul secondo gradino del podio, ma con uno Yamal che continua a crescere e ha alle sue spalle colossi come il Barcellona e la Spagna, sarà verosimilmente sempre più difficile per il quasi 28enne fuoriclasse parigino issarsi fino alla vetta del calcio mondiale.

Un re senza corona: Mbabbè senza Champions, Leclerc senza Mondiale

Il parallelismo può sembrare forzato vista le enormi differenze tra calcio e Formula 1 e la carriera ricchissima di trionfi del francese, ma così non è. La campagna mediatica di queste settimane hanno mostrato chiaramente quanto Mbappè tenga al premio individuale, ma il rischio che resti un 're senza corona' è concreto, per tutti i motivi elencati sopra.

Un po' come quel Charles Leclerc, arrivato alla Ferrari dopo vittorie in sequenze nelle formule propedeutiche, subito in grado di eclissare la stella di Vettel ma mai veramente in lotta per un titolo mondiale nella scuderia più famosa, titolata e invidiata della Formula 1. Il dominio Mercedes ha ritardato a lungo ogni possibile tentativo di essere in lotta per il titolo iridato, poi è iniziata l'era Verstappen, poi addirittura è stata la McLaren di Norris a guadagnarsi il Mondiale. Così Leclerc, ora 29enne, ha visto tutti i suoi coetanei superarlo mentre lui suda sette camicie per tenere in careggiata la Ferrari e a breve (verosimilmente domenica, ndr) guarderà il 19enne Kimi Antonelli, quindi una generazione successiva alla sua, laurearsi campione del mondo.