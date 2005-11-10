Lucca torna all'Udinese? Nani: "Voce strana, guadagna cifre impensabili per noi"

Potrebbe esserci un ritorno all'Udinese in prestito in cerca di rilancio per il centravanti Lorenzo Lucca, nel prossimo calciomercato di gennaio? Qualcuno sta credendo all'ipotesi, anche se le parole delle scorse ore dell'uomo mercato dei bianconeri Gian Luca Nani hanno un po' raffreddato il chiacchiericcio.

Le parole del dirigente

Intervistato dalla televisione ufficiale dell'Udinese (leggi qui tutte le sue dichiarazioni), Nani ha parlato in termini di sorpresa di questa voce di mercato che vedrebbe l'idea di un ritorno in bianconero del centravanti: “Confermo che è una voce strana. Il Napoli ha pagato un buon prezzo per un calciatore del genere e guadagna cifre impensabili per l’Udinese, sarebbe strano se tornasse in prestito con ingaggio pagato. Tendo a escluderlo, poi nel calcio succede di tutto, ma è un’operazione che non pensiamo sia nemmeno giusto intavolare”.