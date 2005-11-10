Franco Mastantuono ha chiuso il 2026 in nazionale nel modo migliore. Dopo l'esclusione dal Mondiale, il talento classe 2007 è tornato protagonista con la maglia dell'Argentina anche grazie alla fiducia ricevuta dalla Fiorentina, che lo ha prelevato in prestito dal Real Madrid. La doppietta realizzata nel 7-0 contro il Costa Rica ha riacceso le aspettative sul suo futuro in Albiceleste.

"Felice di aiutare la squadra, è stato un anno bellissimo"

Entrato nella ripresa al posto di Nico Paz, l'ex River Plate ha lasciato il segno firmando le reti del 5-0 e del 7-0. Al termine della partita, ai microfoni di TyC Sports, Mastantuono ha raccontato la sua soddisfazione: "Sono molto contento di essere entrato e di aver aiutato la squadra. Segnare e chiudere l'anno con una vittoria così, in casa, è qualcosa di speciale. Questa gente se lo merita. Come gruppo abbiamo lavorato tanto e concludiamo un anno bellissimo".

Il giovane fantasista ha poi parlato del rapporto con i senatori della Selección: "Seguiamo la guida di Dibu, Enzo, Julián e Alexis. Hanno vinto tutto con questa maglia, ma continuano ad avere la stessa voglia di sempre. Noi giovani arriviamo con entusiasmo e voglia di dare il nostro contributo".

"L'Argentina è il massimo, ho sempre sognato questa maglia"

Mastantuono guarda con ambizione al nuovo corso argentino: "Mi sento un giocatore da Seleccion. Vivo tutto questo con grande entusiasmo, perché l'Argentina è il massimo. Ho sempre sognato di indossare questa maglia". Dopo le difficoltà vissute in passato, la notte di Cordoba può rappresentare il punto di ripartenza per il talento di origini lucane, chiamato ora a confermare il proprio potenziale.