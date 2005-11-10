Un fuorigioco millimetrico e i dubbi sul contatto Augusto-Sohm: la moviola di Venezia-Inter

Serata con diversi episodi da rivedere per Luca Pairetto, arbitro di Venezia-Inter. Nel primo tempo reclamano entrambe le squadre: Sucic cade nell’area lagunare dopo un contatto con Helgason, ma l’azione era comunque viziata dalla posizione di offside del centrocampista croato. Poco dopo protesta invece il Venezia per un contrasto tra Bisseck e Lauberbach: il contatto è leggero, nel complesso è corretto lasciar proseguire. Giusto anche il giallo mostrato a Bastoni, che ferma Adams mentre l’attaccante sta avviando una ripartenza pericolosa.

Due gol annullati al Venezia: fuorigioco in entrambi i casi

Al Venezia vengono cancellate due reti e in entrambi i casi la decisione è corretta. La prima arriva nel primo tempo: sulla punizione di Kike Perez, Provedel respinge e Lauberbach ribadisce in porta, ma il tedesco è oltre l’ultimo difendente. Il VAR conferma il fuorigioco, di cui si parla molto in rete: il margine è effettivamente minimo, ma rilevabile dalle immagini. E c’è da ricordare che la Serie A ha accolto da quest’anno il sistema di rilevamento automatico del fuorigioco. Stesso esito nella ripresa, quando Adams scappa alle spalle della difesa, supera Provedel e deposita in rete: anche in questo caso la posizione di partenza è irregolare. Nessun dubbio particolare, invece, sul giallo a Barella per il fallo su Sohm.

L’episodio più discusso arriva però sull’azione dell’1-0 dell’Inter. Prima della discesa di Thuram e dell’autorete di Moreno, Carlos Augusto entra in maniera molto dura su Sohm: il Venezia chiede il fallo, Pairetto lascia correre e il VAR non interviene. Il contatto sembra effettivamente falloso, ma la decisione è coerente con la soglia piuttosto alta indicata in questa stagione da Daniele Orsato, che ha chiesto agli arbitri di interrompere meno il gioco per contrasti di questo tipo. Proteste lagunari comprensibili, quindi, la linea della CAN ormai è questa…Nessun problema sul 2-0: sul colpo di testa di Carlos Augusto la deviazione decisiva di Halhal è del tutto regolare.