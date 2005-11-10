Mbappé tranchant dopo il Clasico vinto: "Chi dice che non c'è qualità al Real è un bugiardo"

Quando segnare il 100° gol con la maglia del Real Madrid se non nel Clasico che potrebbe riaprire la lotta alla Liga con il Barcellona? Kylian Mbappé non solo l'ha fatto, ma ha regalato una vittoria enorme al Camp Nou (2-1), in una serata perfetta per l'attaccante francese che così ha rianimato anche le votazioni per il Pallone d'Oro con Lamine Yamal.

Prime sensazioni

Intervenuto a RMTV, si è concentrato sulla prestazione corale del Real Madrid: "La verità è che il protagonista della partita è la squadra, il gruppo, perché sapevamo di dover fare una partita da uomini, una partita di squadra, e ci siamo preparati bene nelle ultime partite perché abbiamo vinto, abbiamo giocato bene, con la giusta mentalità e abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo. Abbiamo avuto momenti difficili nella partita, momenti in cui abbiamo dominato e alla fine vincere ed essere ancora in corsa per la Liga è qualcosa di molto importante per noi, ma bisogna continuare, sappiamo che alla fine è una grande partita ma conta come tre punti e bisogna raccogliere molti punti per vincere la Liga".

Tolto un sassolino

KM10 non si è montato la testa per il successo nello scontro diretto, il Racing Santander sarà subito nei pensieri di tutti per la sfida di domenica: "È il Real Madrid, dobbiamo continuare perché cinque vittorie di fila per noi non sono niente, vogliamo vincere tutte le partite. Questa vittoria al Camp Nou è un bel messaggio ma non dobbiamo pensare che la stagione sia finita, la prossima settimana a Santander bisognerà mettere la stessa intensità". Parole da leader, mentre questa stagione si punterà forte sui trofei mancanti della scorsa annata: "Se vogliamo puntare a qualcosa quest'anno, dobbiamo farlo come gruppo, come squadra, perché alla fine la qualità c'è; quando vedi i giocatori che ci sono qui, chi dice che non c'è qualità è un bugiardo, ma dobbiamo fare tutto come squadra e come gruppo perché è così che otterremo le cose che vogliamo ottenere", la chiusura di Mbappe.