Premier League, Sesko fa esplodere Old Trafford, lo United vince la terza gara di fila

In Premier League sono terminate non senza sorprese le gare che erano in programma alle 15:00. Terza vittoria consecutiva per il Manchester United di Michael Carrick, che batte in extremis il Fulham grazie alla rete in pieno recupero di Benjamin Sesko. Dopo il vantaggio iniziale di Casemiro e il raddoppio di Cunha ad inizio ripresa, nel finale i londinesi trovano il pareggio con due reti in cinque minuti di Jimenez e Kevin. Nel finale però l'ex Lipsia fa esplodere Old Trafford con il 3-2 finale.

Sorpresa anche a Villa Park, dove l'Aston Villa perde per 0-1 contro un Brentford in 10 dal 42'. Decisiva la rete di Ouattara in pieno recupero di primo tempo. Frena la rincorsa al primo posto la squadra di Unai Emery, a -7 dall'Arsenal. Termina in pareggio, infine, la sfida tra Nottingham Forest e Crystal Palace: al gol di Gibbs-White ha risposto il rigore trasformato da Sarr.

Questa la classifica aggiornata:

Arsenal – 53 punti (24 partite giocate)

Manchester City – 46 (23)

Aston Villa – 46 (24)

Manchester United – 41 (24)

Chelsea – 40 (24)

Liverpool – 39 (24)

Brentford – 36 (24)

Fulham – 34 (24)

Everton – 34 (24)

Newcastle – 33 (24)

Sunderland – 33 (23)

Bournemouth – 33 (24)

Brighton – 31 (24)

Crystal Palace – 29 (24)

Tottenham – 28 (23)

Leeds – 26 (24)

Nottingham Forest – 26 (24)

West Ham – 20 (24)

Burnley – 15 (23)

Wolves – 8 (24)