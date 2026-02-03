Manchester United, niente mercato folle in estate: priorità al centrocampo e la questione tecnico

David Ornstein, noto giornalista ed esperto di mercato inglese, ha gelato le aspettative su un mercato estivo "folle" per il Manchester United, pur sottolineando che il lavoro da fare resta imponente. La priorità assoluta è il centrocampo dopo l'addio di Casemiro: i nomi caldi per sostituirlo sono Elliot Anderson, Adam Wharton e Carlos Baleba.

Parallelamente, il club punta a rinforzare le corsie esterne offensive, specialmente dopo il mancato arrivo di Antoine Semenyo e le probabili partenze di Marcus Rashford e Jadon Sancho. In difesa, la situazione di Harry Maguire, all'ultimo anno di contratto senza rinnovo, costringe la dirigenza a cercare con urgenza un nuovo centrale.

L'altra grande storia del 2026 riguarda la panchina: la nomina di un nuovo tecnico, con Michael Carrick in pole position, è l’evento più atteso. Sebbene l'ex bandiera dei Red Devils goda di grande fiducia all'interno, saranno i risultati sul campo a determinare se sarà lui l'uomo della rinascita.