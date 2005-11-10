Prima vittoria per il Genoa, Messias: "Siamo un gruppo eccezionale. Oggi siamo rinati"

Dopo la sfida tra Genoa e Fiorentina, terminata 2-1 in favore del Grifone, ai microfoni di DAZN è intervenuto Junior Messias: "Siamo un gruppo eccezionale, lottiamo sempre. Non abbiamo avuto un inizio di campionato come volevamo noi, ma siamo rinati. Fino ad adesso non avevamo vinto, nonostante le buone prestazioni. Siamo una squadra forte e l'abbiamo fatto vedere sul campo. Osmajic? Lui è un bravo ragazzo e merita quello che ha ottenuto oggi".