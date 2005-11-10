È crollato il Napoli: rigore e cartellino rosso per Marin, Samu segna il 4-1 per il Porto
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Dimitri Conti
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Oggi alle 22:49Serie A
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04.11.2026 22:49Serie A
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Disastro Napoli, il Porto segna anche il gol del 4-1 con il calcio di rigore segnato da Samu. Il tiro dagli undici metri è stato conquistato dallo stesso attaccante, che ha subito un fallo davanti alla porta da Rafa Marin. Per il centrale del Napoli, è arrivato anche un inevitabile cartellino rosso.
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