Beppe Marotta, presidente dell’Inter, è intervenuto in occasione dell’ottava edizione del RCS Sport Industry Talk, parlando del futuro Generali Stadium: “Un impianto nuovo deve coniugare senso di appartenenza e funzionalità. Lo stadio è un contenitore di grandi emozioni, il fatto che sia di proprietà rafforza questo concetto. È un asset patrimoniale, può servire al bilancio. Siamo anche in uno sport dove la competitività è fondamentale, ma è garantita anche dal fatto che ci siano disponibilità finanziarie ed economiche per andare ad allestire squadre forti. La differenza tra noi e il Real Madrid è anche nei ricavi da matchday, è una differenza molto forte”.

Oaktree le ha affidato la presidenza. I suoi metodi sono stati giudicati positivamente…

“Secondo me è un caso in cui un proprietario straniero ha avuto grande lungimiranza. Il dato positivo è che per la prima volta nella storia del club abbiamo chiuso il bilancio in positivo. Chi investe nel calcio deve avere non dico remunerazione, ma stabilità. Proseguiremo su questo modello, fatto di investimenti importanti come quello per lo stadio, ma anche nelle strutture del club”.