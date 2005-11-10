Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto in occasione dell’ottava edizione del RCS Sport Industry Talk, ricordando il percorso verso il futuro stadio: “È un percorso molto lungo, che abbiamo seguito insieme all’Inter. La prima tappa è stata comprare il Meazza: leggo che si discute se buttarlo giù o meno. Beh, è una decisione che prenderemo noi, perché è nostro: c’è un atto notarile che lo dice. Il secondo step è stato la presentazione del futuro stadio, mi sembra che sia piaciuto ai cittadini e anche agli addetti ai lavori, avendo affidato il progetto a due grandi architetti. Il terzo passaggio è stato che le Assicurazioni Generali hanno colto questa opportunità.

Entro settembre 2027 tutte le autorizzazioni devono essere date, siamo in dirittura d’arrivo. Come sempre, su questi temi ci possono essere elementi di discussione. Soprattutto in campagna elettorale, un tema come il futuro stadio può appassionare la politica naturalmente. Diciamo che siamo fiduciosi, perché tutto l’iter fatto finora ci mette al riparo da potenziali disturbi. Un nuovo stadio è fondamentale per il successo del Milan, dell’Inter e della città di Milano”.

Come si avvicina la Premier League?

“Noi sui diritti nazionali ce la caviamo abbastanza bene, il gap incredibile è sui diritti internazionali. La Spagna è una via di mezzo, ma non dimentico che negli ultimi decenni ha avuto due grandi campioni di calcio: l’attrattività dei club spagnoli stava in Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Noi dobbiamo e possiamo fare molto. Il primo punto sono gli stadi, che devono essere belli e funzionali. Le proprietà straniere possono giocare un ruolo in questo processo”.