Cosa pensate di fare con Francesco Camarda? Ruben Amorim non ha cercato di dribblare la domanda e in conferenza stampa ha affrontato il tema che riguarda l'attaccante del Milan: "Anche io ero un giocatore giovane che voleva tutto molto velocemente, e penso che questo succeda con un ragazzo che ha davvero tanta voglia di giocare, il che è una buona cosa. Mi piace molto. Credo abbia bisogno di tempo per adattarsi a un livello diverso. Giocare per il Milan è davvero difficile. È difficile per un ragazzo che ha esperienza come Ramos, di cui parlavate prima, figuriamoci per Camarda. Quindi ha bisogno di tempo per crescere, per sentirsi ambientato nel club. Non so cosa succederà a gennaio. Deve restare concentrato su queste partite. Nel calcio tutto cambia in una settimana, figuriamoci da qui a gennaio. Quindi l'obiettivo è il prossimo allenamento, la prossima partita, e può succedere di tutto".

Un grazie a Baldini

Amorim poi si congratula con il ct dell'Italia Under 21: "Sono davvero soddisfatto di come è tornato, forse perché ha cambiato ambiente. Ho sentito che Baldini ha parlato con lui. Non so cosa abbia detto al ragazzo, ma è tornato più felice. Quindi sono davvero contento per questa chiacchierata con Baldini e sono molto felice per Camarda. Queste cose possono succedere ai ragazzi giovani in un grande club: deve solo concentrarsi sul prossimo allenamento, godersi la prossima partita e le cose andranno a posto. Capisco la domanda su gennaio, ma gennaio è ancora molto lontano. Concentriamoci sulla prossima partita".

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