Al termine del match vinto contro il Benevento, l'attaccante della Sampdoria Lorenzo Insigne ha parlato in conferenza stampa: "E' stato un gol con tante emozioni, sotto la nostra gradinata e insieme ai miei figli. Ci voleva, ma sono contento soprattutto per i tre punti che ci danno tanta benzina. La strada è lunga dobbiamo solo tenere i piedi per terra e dobbiamo continuare così".

Terza vittoria di fila con mister D'Angelo in panchina.

"Il mister ha portato la sua esperienza. Ora però penso che sia inutile guardare la classifica, il campionato di Serie B è strano. Bisogna pensare a lavorare partita dopo partita. Se continuiamo così possiamo toglierci tante soddisfazioni".

Sei entrato nel cuore dei tifosi.

"Ho giocato tante partite importanti e segnato gol importanti ma io lo vivo così. Amo il calcio e continuerò a farlo. Poi segnare sotto la gradinata porta tante emozioni. Giocare in uno stadio così pieno lo abbiamo solo noi. Abbiamo una marcia in più".

Oggi giochi più centrale.

"E' un ruolo po' nuovo ma mi trovo bene perché vicino a me ci sono giocatori forti che hanno qualità. E poi a centrocampo c'è qualche giocatore che si sacrifica più per me (ride ndr). Scherzi a parte, sono contento di far parte di questo gruppo composto da ragazzi disposti al sacrificio e lo vedo negli allenamenti in settimana".

Vi siete sacrificati molto.

"Solo sacrificandoci possiamo ottenere risultati importanti. Il campionato di Serie B è molto lungo e strano. In un'annata ci possono stare momenti come Avellino. Dopo quella partita ci siamo parlati e compattati di più perché quando indossi una maglia così pesa, è vero, ma scendi in campo in questo stadio dove la gente pagherebbe per stare al nostro posto. Dobbiamo pensare a questo. Dobbiamo scendere in campo come in queste partite: sereni e spensierati perché siamo una squadra forte ma dobbiamo dimostrarlo ogni volta".

Mezzotero?

"Ha margini di miglioramento. Deve continuare a lavorare così come sta facendo".

Tutino?

"A lui non posso dire niente. Ha esperienza in B. Deve stare tranquillo perché è un attaccante forte. La gente si aspetta il gol ma quando non ha segnato si è sacrificato molto".