Con il mercato di gennaio che si avvicina, Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha risposto così a una domanda su eventuali acquisti di un certo livello: "Molti club fanno un errore del genere. Molti grandi club ragionano guardando la classifica: se siamo vicini, facciamo investimenti folli; se non siamo vicini, non investiamo. Credo che il punto chiave sia avere un piano a lungo termine. Se perdi tutte le partite ed esoneri l'allenatore, è normale, non parlo di questo. Quello che dico è di restare fedeli al proprio piano. Noi abbiamo un piano. Che tipo di giocatore vogliamo? Uno in grado di fare tutte le corse che chiediamo, con il carattere che cerchiamo. Non una grande stella, ma un ragazzo equilibrato, che arrivi qui per essere parte integrante della squadra. Se abbiamo le idee ben chiare e andiamo a prendere il meglio possibile - giovane o esperto, meglio giovane in questo momento - ma con un piano preciso, non bisogna guardare la classifica. La classifica va guardata per valutare il percorso, ma per comprare, per investire per i prossimi cinque anni, non si guarda la classifica".

La curiosità

Nonostante gli investimenti importanti in estate e le parole di Cardinale, Amorim spiega: "Credo che questo sia l'errore più grande dei club: provare a vincere il titolo spendendo tutto e subito, cercando di diventare campioni a suon di soldi. È lo sbaglio più grande. Noi abbiamo quindi un piano chiaro. Non conta la classifica: andremo a prendere ciò che vogliamo in modo molto netto, e questo non cambierà. Guardando la classifica e guardando i nostri giocatori, possiamo fare meglio. Possiamo vincere contro il Ferencvaros, che è un'ottima squadra? Possiamo giocare meglio contro quell'avversario? Con i nostri giocatori possiamo farlo. Abbiamo un percorso ben definito e non cambieremo ciò che vogliamo solo perché guardiamo la classifica a dicembre o a gennaio. Abbiamo un piano chiaro su cosa fare".

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