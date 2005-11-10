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Termina il primo tempo allo stadio Maradona: ancora 0-0 il punteggio fra Napoli e Torino. La squadra di Allegri comanda il gioco in lungo e in largo creando molto, ma senza riuscire a sbloccare il match. Per contro i granata hanno colto una traversa nel finale con una gran botta di Mandragora: il match è aperto a qualunque risultato, ancora. Uno stop per parte: Vergara da un lato e Belghali dall'altro hanno avuto qualche problema.

Le scelte

Allegri lascia in panchina De Bruyne, scegliendo Anguissa, Gilmour e McTominay in mediana e Vergara in appoggio a Hojlund. Dall'altra parte resta fuori Vlasic, non al meglio dopo gli impegni con la Croazia: chance per Gineitis con Braganca e Mandragora in mediana, con Che Adams che torna titolare vicino a Simeone.

McTominay parte forte, Vergara si fa male

Parte forte il Napoli, ma parte forte soprattutto McTominay. Diagonale fuori dopo cinque minuti dello scozzese, poi strappo irresistibile e invito a Politano, fermato da Perri: sulla respinta manda fuori. Ancora lui impegna il portiere granata con un'altra botta. Nel mezzo si ferma Vergara: già all'11 sente un fastidio al flessore ed esce in lacrime, al suo posto entra De Bruyne.

Il Napoli crea e spreca

De Bruyne per McTominay, che lancia Hojlund: gran riflesso di Perri. La prima risposta granata arriva quasi alla mezz'ora, con Gineitis che ci prova da lontano, attento Milinkovic-Savic. Il Napoli riprende il discorso e porta altri squilli con Anguissa (murato), Hojlund (alto, di testa) e De Bruyne (murato a sua volta da pochi metri).

Si ferma Belghali, traversa di Mandragora

Problemi per Belghali fra i granata: dentro Aboukhlal al 40'. Brivido al 44': lampo di Mandragora, traversa piena. Al Maradona finisce 0-0 la prima frazione.