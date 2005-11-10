Dopo il successo ottenuto contro il Benevento, il tecnico della Sampdoria Luca D'Angelo ha commentato: "Hanno fatto un buonissimo primo tempo, avevamo pregato la partita sapendo che il Benevento palleggia molto bene e con tanti uomini nella metà campo avversaria. Sapevamo che dovevamo intercettare la palla e ripartire sugli esterni dove potevamo metterli in difficoltà. Nel primo tempo lo abbiamo fatto benissimo, nel secondo tempo volevamo fare lo stesso ma ci siamo riusciti meno bene".

La Samp ha preso la strada giusta.

"Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, c’è stata l’occasione del salvataggio di Begic e abbiamo fatto tre gol con le nostre armi. Sapevamo che avremmo avuto spazi per affondare e i ragazzi l’hanno fatto con qualità e cattiveria. Tutti i gol sono stati fatti nell’area piccola e quindi è positivo. Abbiamo preso gol su un fallo laterale e su una situazione borderline. Il fatto che Delli Carri sia andato giù è perché determinato da qualcosa ma l’arbitro l’ha vista così e il VAR giustamente non è intervenuto. Nel secondo tempo dovevamo fare una partita un po’ diversa, ci siamo adagiati sul fatto che ci sentiamo forti, ma poteva succedere una mischia o qualcosa. Oggi non è successo ma dobbiamo stare attenti".

La prestazione di Insigne.

"Insigne ha grandissima qualità e tecnica, riesce a spostare gli equilibri e gli avversari sono sempre preoccupati da lui. Specie nel terzo gol ha mostrato rapidità e tecnica notevolissime ed è stato bravo Mezzotero a farsi trovare pronto".

Mbabu?

"Mbabu ha giocato benissimo. Un terzino che fa due assist e mette dentro altri palloni è preziosissimo. Un difensore che gioca con quella tigna e forza fisica è importante. E' cresciuto tanto di condizione in questa settimana dunque non sono meravigliato dalle sue prestazioni".