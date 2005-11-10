La Roma segna tre gol a partita, ma non è solo farina del sacco di Donyell Malen. L'olandese, con il poker al Parma, è arrivato a dodici reti in campionato, esattamente un terzo delle 36 messe a segno dalla formazione di Gian Piero Gasperini. Le altre 24, però, raccontano una squadra che trova soluzioni offensive sempre più varie, anche grazie alla crescita di alcuni elementi. Al Tardini, dove i giallorossi hanno vinto 5-1, si sono messi in evidenza soprattutto Rodrigo Mora e Wesley, protagonisti in maniera diversa di un successo che consente alla Roma di rimanere nelle primissime posizioni della classifica.

Mora segna ancora, Wesley cambia la partita

Per il portoghese, arrivato in estate dal Porto, è il quinto gol in Serie A. Un rendimento più che brillante per un classe 2007, che già prima della sosta aveva trovato la rete per tre presenze consecutive, con Cagliari, Udinese e Sassuolo. A Parma ha confermato di sapersi rendere utile anche prima di segnare: nel primo tempo ha cercato soprattutto di collegare centrocampo e attacco, mentre nella ripresa si è fatto trovare pronto sulla respinta di Delprato, firmando il momentaneo 3-1. Gasperini gli ha dato fiducia anche con il ritorno di Dybala, preferendolo inizialmente a Soulé. E il ragazzo ha risposto ancora una volta presente, confermando di essere ormai qualcosa di più di una semplice alternativa.

Merita un discorso a parte Wesley. Il brasiliano è partito dalla panchina, con Lulli titolare sulla destra, ma il suo ingresso al 56', subito dopo il pareggio di Elphege, ha cambiato la partita. Dalla sua fascia sono nate praticamente tutte le occasioni che hanno permesso alla Roma di dilagare. Il cross sfruttato da Malen dopo l'errore di Troilo, il pallone messo in mezzo nell'azione del gol di Mora, l'assist per il 4-1 e quello per la quarta rete personale dell'olandese. Quattro gol ai quali Wesley ha contribuito direttamente, mettendo in seria difficoltà Valeri con la propria velocità. Gasperini può essere soddisfatto soprattutto di questo: la Roma ha un centravanti che segna praticamente sempre, ma anche diversi giocatori capaci di metterlo nelle condizioni migliori per farlo. E quando gli avversari riescono a limitarlo, le alternative non mancano.