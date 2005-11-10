Ruben Amorim, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa, a partire dalle ore 14:00, alla vigilia di Milan-Frosinone, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A e in programma domani alle 18:00 a San Siro. Segui in diretta le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su TMW.

14:00 | Inizia la conferenza stampa di Amorim, seguita sul posto anche da Gerry Cardinale.

Il Milan, con Fondazione Milan, opera tanto per il sociale.

"Come club abbiamo una grande responsabilità e la Fondazione è davvero importante nella nostra società perché rispecchia i nostri valori, aiuta la comunità e questo per noi conta molto. Le nostre porte sono sempre aperte per accogliere quei ragazzi. Sono importanti per noi. È davvero bello. Penso che al giorno d'oggi sia importante anche per i giocatori entrare in contatto con realtà diverse, ed è sempre un'esperienza differente. Quindi, se abbiamo un giorno nella nostra settimana per riceverli e vivere un'emozione diversa durante l'allenamento, possono venire qui ogni settimana. Le nostre porte, Milanello, sono il loro Milanello, quindi ne sono davvero felice. Rispecchia il nostro modo di affrontare la vita. Sono molto importanti per noi e li vogliamo più vicini: sarà una bella partita per loro, una gara divertente contro un'ottima squadra, quindi sarà un bel match da vedere".

I nazionali hanno recuperato?

“Tutti sono pronti. Ovviamente durante la settimana abbiamo dovuto gestire i carichi di lavoro perché alcuni ragazzi erano in viaggio, ma sono tutti pronti. Alcuni giocatori non sono disponibili, ma sono davvero soddisfatto di chi sta giocando perché è il modo migliore per mantenere il ritmo, quindi siamo pronti per la partita”.

Che tipo di squadra è il Frosinone?

"Per me è divertente guardare il loro ritmo: sono la squadra che fa più scatti, e il loro passo è davvero alto. Noi siamo i migliori negli scatti, quindi penso che siamo in grado di reggere il confronto. Sono molto bravi nell'uno contro uno sulle fasce. Guardando molte partite del Frosinone, è difficile capire i loro movimenti perché c'è una sorta di logica nel caos che creano, ma è complicato da decifrare. Rispetto a noi, sono nettamente più bravi a portare il pallone nell'ultimo terzo di campo. So che giocano con uno stile diverso: è più diretto, soprattutto quando recuperano palla, e questo permette loro di avere più possessi nella trequarti offensiva. Non impiegano molto tempo a preparare le giocate, quindi per noi sarà fondamentale, quando abbiamo la palla, pensare già a cosa fare se la perdiamo. Sarà una partita davvero difficile e, come ho detto contro il Venezia, ci sono alcune squadre contro cui dobbiamo restare molto concentrati perché so che quello stile di gioco può creare parecchi problemi. Mi aspetto quindi una gara molto complessa, ma abbiamo anche noi la nostra idea per mettere in difficoltà l'avversario.”

Come sta Pavlovic?

"Sta meglio. Sarà convocato in squadra, non so se giocherà titolare, quindi devo valutare. Ma lui vuole giocare e io voglio che giochi perché ci manca quel fuoco che ha dentro. Mi piace molto questa sua caratteristica, però abbiamo altri giocatori che si sono allenati di più in questo momento, quindi vedremo; comunque sarà con la squadra".