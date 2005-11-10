Milan, Amorim: "Frosinone difficile da affrontare. 3 centrali? Prestiamo attenzione"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 17:26Serie A
autore Paolo Lora Lamia
22.11.2026 17:26Serie A
Il tecnico dei rossoneri: "La presenza di Cardinale aumenta la responsabilità. Cerchiamo di alzare il livello, dobbiamo vincere".
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Il mister del Milan Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Frosinone valido per la 12^ giornata di Serie A.
Quanto è importante la presenza di Cardinale?
"E' una nostra responsabilità che aumenta avere il presidente sempre vicino a noi. Stiamo cercando di alzare il nostro livello, ora dobbiamo vincere".
Frosinone sorpresa?
"Squadra molto difficile da affrontare. Abbiamo avuto molto tempo per preparare la partita, ho notato che hanno 3 centrali ed è un'altra cosa a cui prestare attenzione".
Quasi la stessa formazione del derby: quella che dà più sicurezza?
"Per oggi sì, poi vedremo le altre partite".
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