Il mister del Milan Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Frosinone valido per la 12^ giornata di Serie A.

Quanto è importante la presenza di Cardinale?

"E' una nostra responsabilità che aumenta avere il presidente sempre vicino a noi. Stiamo cercando di alzare il nostro livello, ora dobbiamo vincere".

Frosinone sorpresa?

"Squadra molto difficile da affrontare. Abbiamo avuto molto tempo per preparare la partita, ho notato che hanno 3 centrali ed è un'altra cosa a cui prestare attenzione".

Quasi la stessa formazione del derby: quella che dà più sicurezza?

"Per oggi sì, poi vedremo le altre partite".