La conferenza stampa della vigilia di Milan-Frosinone di Ruben Amorim è stata molto interessante. E non solo per il - non scontato - parere dell’allenatore portoghese sulla squadra ciociara, rivelazione del campionato: “Per me è divertente guardare il loro ritmo: sono la squadra che fa più scatti, e il loro passo è davvero alto. Noi siamo i migliori negli scatti, quindi penso che siamo in grado di reggere il confronto. Sono molto bravi nell'uno contro uno sulle fasce. Guardando molte partite del Frosinone, è difficile capire i loro movimenti perché c'è una sorta di logica nel caos che creano, ma è complicato da decifrare. Rispetto a noi, sono nettamente più bravi a portare il pallone nell'ultimo terzo di campo. So che giocano con uno stile diverso: è più diretto, soprattutto quando recuperano palla, e questo permette loro di avere più possessi nella trequarti offensiva. Non impiegano molto tempo a preparare le giocate, quindi per noi sarà fondamentale, quando abbiamo la palla, pensare già a cosa fare se la perdiamo. Sarà una partita davvero difficile e, come ho detto contro il Venezia, ci sono alcune squadre contro cui dobbiamo restare molto concentrati perché so che quello stile di gioco può creare parecchi problemi. Mi aspetto quindi una gara molto complessa, ma abbiamo anche noi la nostra idea per mettere in difficoltà l'avversario”.

L’AUTOCRITICA DI AMORIM

Per riuscirci, Amorim spera che la sua squadra migliori notevolmente la qualità del gioco. Il tecnico, infatti, non ha lesinato critiche a sé stesso e ai suoi giocatori per quanto mostrato - con qualche notevole eccezione - fin qui: Non stiamo raggiungendo l'ultimo terzo di campo. Siamo una delle peggiori squadre nell'entrare nell'ultimo terzo e restarci. Quindi non abbiamo molti tiri. Non voglio una squadra che faccia tanti tiri da fuori area perché la maggior parte delle volte non si segna da fuori area. Ma non stiamo aiutando Ramos. Non stiamo aiutando Cisse. Cisse ha molti gol, ma in una posizione diversa. Arriva in area e quello che vedo contro il Genoa è che senza Ramos non segniamo quei due gol. Non ha segnato, ma senza Ramos non segniamo quei due gol. Ma la mia preoccupazione più grande è la squadra ed è la quantità di volte, è il volume nella fase offensiva. Non possiamo continuare così perché stiamo segnando con questo volume molti gol, ma se pensate che possiamo mantenere questo ritmo con meno volume e più gol, non accadrà. Non saremo in grado di continuare così. Quindi il mio obiettivo è spingere la squadra in avanti. Questo è il mio lavoro, non il lavoro di Ramos, e dobbiamo spingere tutti i nostri giocatori, Ramos, Camarda, Pulisic, Rabiot, tutti questi ragazzi vicino all'area. Quindi Ramos è in difficoltà perché la squadra è in difficoltà, ma Ramos è quello che segue di più il centrocampista, il difensore centrale. So che non è il suo compito. So che abbiamo comprato un giocatore per fare gol, ma non stiamo facendo, non sto facendo il mio lavoro per aiutare Ramos, mentre Ramos sta facendo di tutto per aiutare me. E so che Ramos segnerà molti gol, ma dobbiamo spingere la squadra in avanti affinché possa giocare nella posizione di centravanti. Quindi la mia sensazione sull'ultima partita è che senza Ramos, senza quel movimento e senza dire di passare a Cisse, non c'è gol. Ha recuperato palla, ha fatto l'assist per Pulisic. Senza Ramos non c'è gol. Quindi il mio obiettivo è vincere le partite e non importa chi segna, ma devo essere giusto con i miei giocatori. Devo fare il mio lavoro e spingere la squadra in avanti per avere più volume in attacco.”