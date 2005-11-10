C'è un giocatore che negli ultimi anni ha sempre aiutato il Milan anche nelle difficoltà e quello è Christian Pulisic. Ruben Amorim ha parlato di lui in conferenza stampa: "Il rinnovo penso che aiuti qualsiasi giocatore sentire la fiducia del club, ed è stato chiaro che la società gliel'ha mostrata con il rinnovo di contratto, e questo aiuta sempre un calciatore. Poi vi avevo detto, quando non giocava, che Pulisic è davvero importante per noi, ma non possiamo dimenticare gli infortuni, il modo in cui dobbiamo gestire il giocatore in base al contesto".

Per il Milan è insostituibile

Amorim ribadisce un concetto: "Oggi posso dirvi che Pulisic è forse il giocatore che non possiamo sostituire. Per la capacità di girarsi tra le linee non abbiamo un altro Pulisic, e ci sono stati alcuni momenti in Europa, in quest'ultimo ciclo di partite, in cui abbiamo dovuto preservarlo un po'. Quindi non c'è niente di meglio che dire che Pulisic ha delle caratteristiche tali per cui, se non lo abbiamo in campo, la squadra sente molto la sua assenza. Da questo potete capire quanto sia fondamentale per noi. Non è il tipo di ragazzo che parla molto, ma parla sul campo senza bisogno di parole. Vuole sempre il pallone e lo si è percepito contro il Genoa. Se guardate tutte le giocate, Pulisic è quello che trascina la squadra, lui e Rabiot, e penso che questi due giocatori siano a un livello tale per cui, se ci manca uno di loro, siamo in difficoltà. Non mi piace parlare dei singoli, ma devo farlo. Penso che tutti possano capirlo. Quindi Pulisic è il nostro presente, sarà il nostro futuro e credo abbia il potenziale per fare ancora di più.”

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