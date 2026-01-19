Milan, Cardinale chiude i conti con Elliot? Retroscena sul nuovo investitore, Furlani e Scaroni

Quale sarà il futuro societario del Milan? In questi giorni è emersa - da un'indiscrezione de La Verità - la volontà da parte del proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, di estinguere il debito in essere con Elliott. L'effetto immediato di questa mossa da parte di Cardinale sarebbe quello di "liberarsi" dai vincoli con il fondo statunitense.

Per raggiungere tale scopo potrebbe arrivare l'ingresso in società di un nuovo finanziatore: il quotidiano riporta la possibilità che sia il gruppo Manulife Comvest. Manulife Financial Corporation è una compagnia assicurativa multinazionale proveniente dal Canada, con sede a Toronto, che fornisce servizi finanziari. L'addio di Elliott dunque porterebbe anche ad un CdA da ridisegnare, visto che in quello attuale ci sono appunto Gordon Singer e Dominic Mitchell in rappresentanza di Elliott.

In tal senso andrebbe capito se ci potrebbe essere la contestuale uscita di Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato, con la nomina di un nuovo dirigente. Si parla per esempio di Massimo Calvelli.

E Furlani? Stando a quanto riporta SportMediaset persone a lui molto vicine avrebbero confidato la sua voglia di dire addio al Milan già sei mesi fa, intenzione poi abbandonata dopo un colloquio con la proprietà. Da capire poi se assieme a lui possa lasciare l'attuale Chief Financial Officer, Stefano Cocirio, uomo vicino a Elliott. Così come il presidente Paolo Scaroni.