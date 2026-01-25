Un classico di Allegri: un'ora di dominio della Roma, poi gol del Milan. Segna De Winter
Come nel più classico dei copioni di Allegri, dopo un'ora di dominio territoriale dell'avversario, ecco il gol. Il Milan sblocca la partita sul campo della Roma, lo 0-1 all'Olimpico è firmato al 63' da Koni De Winter. Il difensore centrale sfrutta al meglio un cross al bacio di Modric sugli sviluppi di palla inattiva e, battendo Wesley sullo stacco, insacca alle spalle di Svilar. Per la Roma mezz'ora scarsa più recupero che rimane adesso per provare la rimonta.
