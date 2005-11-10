"Leader ce ne sono tanti": ma Pulisic è il trascinatore del Milan. Che vuole blindarlo

Il ritorno di Capitan America. No, non è c'è nessun film in cantiere del supereroe della Marvell. Il supereroe, per Ruben Amorim, veste la maglia del Milan e si chiama Christian Pulisic. Il fantasista statunitense ha impiegato sei minuti per mettere la sua firma sul match del Bluenergy Stadium contro l'Udinese contribuendo al successo esterno dei rossoneri mettendosi alle spalle il ko in Europa League contro il Bournemouth di giovedì scorso.

Due reti e un assist in cinque gare

Un cammino in campionato comunque importante. Il tecnico portoghese ha utilizzato il numero 11 in cinque occasioni (contro Torino, Venezia e Juventus è andata in panchina) e ha realizzato due reti e un assist. Non è un caso che invece nella sfida persa malamente contro le Cherries sia rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.

Presto il rinnovo

Giocatore di grande tecnica, non lo scopriamo certo noi, è uno dei pilastri dello spogliatoio rossonero. Lui però ci tiene a premiare il gruppo: "Io leader? Ce ne sono tanti, io parlo tanto ma cerco di dimostrarlo sul campo. Adesso è importante la partita contro il Bologna". Non è un caso però che il club stia già lavorando per blindarlo. Presto infatti arriverà il rinnovo di contratto fino al 2031. Per un leader. Il supereroe del Milan.